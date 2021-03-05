مقتل امرأة بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة ديالى اليوم الجمعة بمقتل امرأة بهجوم مسلح على منزلها في أطراف ناحية العبارة الواقعة على بعد 15 كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "امرأة توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها جراء هجوم بإطلاق نار على منزلها في منطقة 'حي الدورين' في اطراف ناحية العبارة".

وأشار إلى أن "التحقيقات الاولية للشرطة أفادت بأن الحادث جنائي"، مضيفا أن إجراءات التحقيق والتحري مستمرة للوصول الى منفذي الهجوم.

وتشهد ديالى هجمات واغتيالات غالبا ما تنفذها مجاميع مرتبطة بالتنظيمات المسلحة او لمشاكل عشائرية وشخصية.