مقترح لمجلس البصرة يثير استياء الأهالي ورئيسه يرد: الاقتراح مشروع

شفق نيوز/ أثار مقترح إنشاء عيادة طبية خاصة داخل مجلس محافظة البصرة، استياءً شعبياً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن غضبهم من هذا المقترح، فيما اعتبر رئيس المجلس أنه من حق أعضاء المجلس تقديم المقترحات.

وقال الناشط علي العبادي، في وقفة احتجاجية خرج بها مع عدد من الناشطين أمام مجلس المحافظة، تابعتها وكالة شفق نيوز "نقف اليوم أمام مجلس محافظة البصرة احتجاجاً على مقترح تشييد عيادة طبية خاصة له، في حين يتنصل المجلس عن دوره في توفير الخدمات للمواطنين وأعضاءه مشغولين بمنافعهم الخاصة".

وأضاف "ربما مستقبلاً يطور العيادة لتصبح مستشفى وبعدها مراكز تجميل خاصة لأعضائه أو يؤسس ستوديو مخصص للاستماع لأغاني فيروز، نوجه هذه الرسالة للمجلس أن ينتبه لتصرفاته قبل أن يخطو أي خطوة".

بدوره أشار الناشط حسن المالكي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إلى أن "المواطنين يرفضون هذا المقترح جملةً وتفصيلاً لأنه يخدم المُنعّمين والمترفين في مجلس المحافظة الذين صعدوا على أكتاف الفقراء والمساكين".

وتابع "كان الأولى أن يتم إنشاء هكذا مشفى في المناطق المحتاجة ليخدم المجتمع ولكن هذا أكبر دليل على أن السياسيين الفاسدين يهتمون بمصالحهم الشخصية".

بينما لفت الناشط جعفر آل إسماعيل، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إلى أنه "في الوقت الذي ينتظر المواطن من أعضاء مجلس المحافظة تقديم ما هو أفضل للبصرة يفاجئنا المجلس بمقترح إنشاء عيادة طبية خاصة بهم".

وأكد "لا نسمح بتمرير الامتيازات التي تضر بالمواطن وتعزز فجوة الطبقية بيننا وبين الطبقة الحاكمة وتجعل المسؤول يعيش في ظروف تختلف عن الظروف التي يعيشها أبناء البصرة".

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس المحافظة خلف البدران، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "المقترح مقدم من لجنة الصحة والبيئة لمناقشته في جلسة اليوم الأربعاء، وهذا حق اللجان في تقديم المقترحات ولا يمكن لأحد منعهم".

ونبه إلى أنه "تقديم المقترح لا يعني بالضرورة الموافقة عليه أو تمريره".

من جانبه، بين مسؤول المركز الإعلامي لمجلس المحافظة، أركان البهادلي، لوكالة شفق نيوز، أن "جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء تم تسريبه من قبل أحد أعضاء المجلس لإحدى المؤسسات الإعلامية المحلية وهو غير رسمي وغير مثبت لدينا نشر الجدول لوسائل الإعلام".

وتداولت مؤسسات إعلامية جدول أعمال الجلسة الاعتيادية رقم 27 لمجلس محافظة البصرة ليوم الأربعاء، وتضمن خمسة ملفات لمناقشتها من ضمنها النقطة ثالثاً: مقترح إنشاء عيادة طبية داخل بناية المجلس.