مقترح لتغيير المناصب التنفيذية في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر في مجلس محافظة الأنبار، يوم السبت، بتداول مقترح لإجراء تغييرات في عدد من المناصب التنفيذية بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التغييرات تتضمن تسمية ياسر رشيد مهنا مديراً لهيئة استثمار الأنبار، وعمر العرسان نائباً إدارياً لمحافظ الأنبار".

وأضاف أن "الأسماء المطروحة يجري تداولها ضمن مناقشات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بتكليفها أو تثبيتها في هذه المناصب".

وأشار المصدر إلى أن "أي تغيير في المناصب التنفيذية يتطلب استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، ولا يمكن اعتباره نافذاً قبل صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة".