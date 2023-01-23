مقترحات نيابية لحل مشاكل الازدحامات والطرق الخارجية

شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الاثنين، عن تقديمها مقترحات لتحسين الشوارع الخارجية والداخلية وفك الازدحامات، فيما وجهت طلبا بشأن موازنة 2023.

وقالت عضو اللجنة، سروه محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الطرق الخارجية ما بين المحافظات، والداخلية بما في ذلك الأقضية والنواحي، تحظى باهتمام لجنة الخدمات"، مبينة أن "المشكلة داخل بغداد هي التعارض ما بين أمانة العاصمة والمحافظة".

ووفقا لتلك "المشكلة" شددت النائبة على ضرورة "حصر المشاريع لدى جهة واحدة فقط"، داعية في ذات الوقت وزارة الاعمار والاسكان إلى "وضع خطط لحل مشكلة الازدحام فيها".

وأضافت محمد، أنه "تم تقديم مجموعة مقترحات لتعديل بعض مواد قانون الطرق والجسور الذي قرأ قراءة أولى ونأمل قراءته مرة ثانية"، ومن تلك التعديلات أوضحت "إجراء صيانة يومية على الطرق ما بين المحافظات وتحسينها وتشجيرها، وإنشاء سايد ثاني بين المحافظتين أو الثلاث، للتقليل من الحوادث والازدحامات".

وتابعت النائبة، أنه "تم تخصيص 134 مليار دينار في قانون الأمن الغذائي لإنشاء سايد ثاني ما بين كركوك ونينوى وأربيل، وكذلك تم تخصيص 31 مليارا على السايد الثاني ما بين ناحية جلولاء في قضاء جبارة إلى قضاء كفري في محافظة ديالى"، مطالبة بـ"تخصيص أموال من موازنة 2023 للطرق الخارجية، خاصة ما بين المحافظات".