مقتدى الصدر يبعث بطلب خاص لفضائية "MBC"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، قناة MBC السعودية الى إيقاف بث مسلسل يتحدث عن معاوية بن ابي سفيان.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أرى من الأجدر والأفضل بل المتعين.. أن تتراجع قناة الـ(أم بي سي) عن بث مسلسل درامي بخصوص (معاوية) فهو رأس الفتنة الطائفية وأول من سن سب الصحابة وأول من خرج عن إمام زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية.. وأول من قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم".

واوضح ان "بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، فلذلك نسترعي انتباهكم.. فلا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.