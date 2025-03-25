"وادي السلام" بالنجف.. أكبر مقابر العالم وجهة للزائرين في "ليالي القدر" (صور)

شفق نيوز/ تعد مقبرة وادي السلام في محافظة النجف، من أكبر المقابر في العالم، حيث تمتد على مساحة أكثر من 10 كيلومترات مربعة وتضم ملايين القبور التي تعود لمختلف العصور.

وتحظى هذه المقبرة القديمة، بأهمية دينية وتاريخية كبيرة، كونها تضم مراقد عدد من العلماء والشخصيات الإسلامية البارزة، وتقع بالقرب من مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

وفي ليالي القدر من شهر رمضان، وكذلك في الأعياد والمناسبات الدينية، يتوافد إليها آلاف الزوار خاصة من الشيعة، لزيارة قبور ذويهم وقراءة الفاتحة على أرواحهم، حيث يُعتقد أن لها مكانة خاصة في الإسلام، ويرتبط الدفن فيها بمكانة دينية مميزة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، أثناء جولة في وادي السلام، إقبال الزائرين على المقبرة لزيارة قبور أقربائهم وأحبائهم، حيث يقومون بشراء المياه و"ماء الورد"، ويقومون بغسل القبور وتعطيرها بماء الورد والبخور، واشعال الشموع عليها، وأداء بقية طقوس زيارة المقابر.

وليلة القدر هي ليلة مميزة تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان، فهي أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، جاء ذكرها في القرآن الكريم و‌سيرة النبي محمد، لذلك فهي ذات أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين.

ويعتقد المسلمون الشيعة بأن الليالي التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، هي الليالي الأكثر احتمالية بأن تكون ليلة القدر، بينما يرى السنة أن ليلة القدر قد تكون في أي ليلة من ليالي العشر الأواخر الفردية من شهر رمضان.