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"مقبرة للأرواح" في أحد شرايين بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-12T14:29:05+0000
"مقبرة للأرواح" في أحد شرايين بغداد

شفق نيوز/ حذر مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، من "كوارث ومجازر" بشرية تطال المدنيين على طريق بغداد – صلاح الدين، المؤدي إلى محافظات الغرب والشمال بسبب المحرمات الأمنية والتجاوزات وأعمال التطوير غير المدروسة.

وقال قائممقام بلد، حيدر إسماعيل البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "طريق صلاح الدين – التاجي الذي يربط المحافظة ببغداد، تحول إلى مقبرة للأرواح بسبب أعمال التطوير للشارع غير المدروسة  دون تهيئة ممر ثاني بديل للعجلات والمركبات ما سبب حوادث يومية مميتة تطال المدنيين وتسبب فواجع إنسانية وآخرها وفاة شقيقين من سكان قضاء بلد".

وكشف البلداوي، عن وجود "تجاوزات من قبل المواطنين على محرمات الشارع الرئيسي، إلى جانب تجاوزات معسكر التاجي شمالي بغداد والتشكيلات الأمنية بوضع حواجز كونكريتية وإنشاء مداخل ضمن محرمات الطريق ما منع تهيئة ممرٍ ثانٍ للسيارات وحصرها بممر نسبة النجاة منه ضئيلة".

وأضاف أن "طريق صلاح الدين – بغداد، يحتوي على نقطتي تفتيش متقاربتين (الشيخ إبراهيم والعبايجي)، والمسافة بينهما لا تتجاوز 500 متر"، معتبراً تقارب نقطتي التفتيش "مشكلة كبيرة تسبب ازدحامات واختناقات مرورية دون أي جدوى".

وطالب قائممقام بلد، وزارة البلديات ووزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة، بـ"رفع التجاوزات عن شريان بغداد مع المحافظات الغربية والشمالية، وإنقاذ المدنيين من مصير مجهول وموت يومي محقق بسبب مشكلات التجاوزات وتضييق الطريق، ومقارنتها بأبعاده الرسمية والفنية المقررة".

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