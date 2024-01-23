مقبرة النجف النموذجية تشهد دفن رفات أكثر من 60 جثة مجهولة الهوية (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، أن مقبرة النجف النموذجية شهدت دفن رفات (66) جثة من مجهولي الهوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مراسم الدفن جرت في المساحة التي خصصت مجاناً للمتوفين وبإشراف دائرة الطب العدلي العامة، ودائرة صحة النجف ومتابعة إدارة مركز الإرشاد لمقبرة النجف النموذجية الحديثة.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية والصحية تقوم بين الحين والآخر بدفن مجموعة من الجثث المجهولة الهوية التي تمر على بقائها فترة طويلة من الزمن في دوائر الطب العدلي بالمحافظات العراقية من دون أن يطالب ذووها بها.