مقاول يشل حركة طريق بغداد كركوك والجيش يتدخل

شفق نيوز/ رفعت قوة من الجيش العراقي، تلاً ترابياً وضعه "مقاول" على الطريق الدولي بين بغداد وكركوك، مما أدى إلى قطع حركة السير لعدة ساعات.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ارشد الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش قامت اليوم برفع تل ترابي وضعه مقاول فاسد في منطقة العظيم على الطريق الدولي بين بغداد وكركوك، مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي لمدة أربع ساعات.

وأرجع الصالحي هذا الفعل إلى الفساد في المشاريع، مشددًا على أهمية تكليف المشاريع لمقاولين "شرفاء".

ودعا الصالحي، رئيس الوزراء ومحافظ ديالى وشرطتها إلى فتح تحقيق للكشف عن هوية المقاول الفاسد الذي ارتكب هذا الفعل.

في السياق، أكد مصدر مسؤول في كركوك، لوكالة شفق نيوز، أن "المقاول اقدم على هذا التصرف بشكل ذاتي لأنه لم يتسلم مستحقاته المالية عن إكساء أجزاء من طريق العظيم ضمن محافظة ديالى"، مشيراً إلى "فتح تحقيق بالموضوع".

وأوضح أنه "سوف يتم محاسبة المقاول على ما بدر منه بقطع الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك ضمن محافظة ديالى".

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الدولي بين بغداد وكركوك يعتبر من الطرق الحيوية التي تربط بين المدن الرئيسية في العراق، وقطعه يعتبر انتهاكًا للقوانين والأنظمة.