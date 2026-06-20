مقاولو كركوك يطالبون بـ200 مليار دينار ويهددون بالتصعيد

شفق نيوز- كركوك

كشف رئيس اتحاد المقاولين العراقيين في كركوك، نوزاد أنور، يوم السبت، عن تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين والشركات المنفذة للمشاريع في المحافظة، مؤكداً أن حجم المستحقات غير المصروفة يتجاوز 200 مليار دينار.

وقال أنور، لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد المقاولين العراقيين فرع كركوك دعا جميع المقاولين وأصحاب الشركات إلى المشاركة في وقفة احتجاجية في مقر الاتحاد، للمطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة وإنصاف قطاع المقاولات في المحافظة".

وأضاف أن "مستحقات المقاولين في كركوك تتجاوز 200 مليار دينار، فيما تحتاج المشاريع المتوقفة والمتلكئة إلى أكثر من 700 مليار دينار لإكمالها"، مبيناً أن "أكثر من 400 مشروع في المحافظة توقف أو تعرض للتلكؤ بسبب نقص التمويل وعدم إطلاق التخصيصات المالية اللازمة".

وأشار إلى أن "المقاولين يطالبون وزارة المالية بإطلاق مستحقات جميع المحافظات من دون تمييز، وعدم حصر إجراءات الصرف بمحافظات محددة دون أخرى"، لافتاً إلى أن "الشركات المنفذة للمشاريع التزمت بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها وفق العقود المبرمة، إلا أن العديد منها لم يتسلم مستحقاته المالية حتى الآن".

وختم أنور، حديثه بالقول إن "الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى إيصال صوت المقاولين إلى الجهات المعنية والمطالبة بمعالجة ملف المستحقات المتأخرة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وعدم تعرضها لمزيد من التوقف أو التأخير".