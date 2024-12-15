مقاولو كركوك يشكون عدم وجود سيولة مالية: توقفت اغلب مشاريع المحافظة

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد المقاولين فرع كركوك نوزاد أنور، اليوم الأحد، عن توقف اغلب المشاريع في المحافظة بسبب عدم وجود السيولة المالية.

وقال أنور، لوكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقا من المسؤولية التي تصب في خدمة شريحة المقاولين الذين ينفذون المشاريع ويساهمون في إعمار البلد نود الإعلام بأن جميع المشاريع في محافظة كركوك توقفت بسبب عدم توفر السيولة المالية، مما يؤدي إلى توقف خطط الاعمار والتسبب في ضعف الحالة الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في كركوك".

وأضاف أن "فرع كركوك لاتحاد المقاولين مع دور الاتحاد العام للمقاولين في بغداد نعمل على مفاتحة رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة لضرورة توفير السيولة المالية للمشاريع وخاصة وان رئيس الوزراء والحكومة الحالية تهتم بشكل كبير بالنهوض في الجانب الخدمي للمواطنين في عموم البلاد".

وفي السياق بحثت إدارة كركوك، حصر الأضرار وتعويض المتضررين مـن الأزمات والكوارث الطبيعية والضوابط الخاصة بتعيين المختارين.

وترأس المعاون الأمني لمحافظ كركوك احمد محمد علاوي، اجتماعاً بحضور مستشار المحافظ للشؤون القانونية امير الجبوري، ورؤساء الوحدات الإدارية في أقضية الحويجة والدبس وداقوق ومديري النواحي وعدد من أقسام المحافظة، والتي شملت لجنة الأمر رقم 75 الخاص بحصر الأضرار وتعويض المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية التي تحدث ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك ولجنة الامر 60 الخاص بمناقشة موضوع الضوابط الخاصة بتعيين المختارين.

وشدد المعاون الأمني حرص الإدارة وسعيها على نجاح عمل اللجنتين وبما يخدم مواطني كركوك واهمية توزيع المهام وتشكيل لجان فرعية بالأقضية والنواحي.

يذكر أن محافظة كركوك تعتمد على الموازنة التي تخص من قبل الحكومة الاتحادية بشقيها المشاريع التي تخص من قبل الوزارات أو تلك التي تعتمد على موازنة البترودولار والتي تنفذ مشاريعها من قبل إدارة المحافظة كركوك.