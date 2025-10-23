مقاهي الشاي تزيّن أرصفة الكوفة احتفاء بالخريف (صور)

شفق نيوز- النجف

بعد دخول العراق في أجواء خريفية معتدلة الحرارة، والهرب من ليالي الصيف الخانقة، بدأت العوائل العراقية تلجأ إلى شوارع المدن بحثاً عن متنفس ومساحة للترويح عن النفس، وخاصة في المقاهي والأسواق، وتحديدا بمدينة الكوفة في محافظة النجف التي تعرف بطابعها التراثي – الديني.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الخميس، أجواء الخريف المميزة التي بدأت تكسو مدينة الكوفة بألوانها الدافئة، وسحر المساء وتفاصيل الحياة اليومية في هذه المدينة التاريخية.

ورصدت عدسة الوكالة حركة المارة في الأسواق القديمة وشوارع الكوفة التي ازدانت بأضواء المساء وأجواء الخريف المعتدلة، حيث بدت المقاهي الشعبية تعجّ بالروّاد الذين تستهويهم رائحة الشاي العراقي الأصيل وأحاديث السهر الدافئة.

ويُعد قضاء الكوفة من أبرز مناطق محافظة النجف، التي تحتفظ بطابعها التراثي والديني، حيث تمتزج فيها أصالة الماضي مع تفاصيل الحاضر، لتشكل لوحة فنية نابضة بالحياة مع كل موسم من فصول السنة، ولا سيما في أمسيات الخريف التي تمنحها طابعاً خاصاً من الهدوء والجمال.