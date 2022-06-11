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مقابل الاشتراك بالامتحانات.. التربية العراقية تفرض على طلبة السادس الإعدادي تحديث بياناتهم الانتخابية (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-11T12:57:37+0000
مقابل الاشتراك بالامتحانات.. التربية العراقية تفرض على طلبة السادس الإعدادي تحديث بياناتهم الانتخابية (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من وزارة التربية العراقية، يوم السبت، عن قرار يحرم طلبة السادس الإعدادي من أداء الامتحان النهائي إلا بعد تحديث بياناتهم الانتخابية.

وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 26 أيار/ مايو الماضي بتوجيه من مكتب وزير التربية علي الدليمي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات "تقرر عدم تسليم بطاقة الاشتراك للامتحانات العامة لطلبة الدراسة الثانوية (الصفوف المنتهية) إلا بعد أن يتم تحديث الطلبة لبياناتهم البايومترية عن طريق مراكز التسجيل والفرق الجوالة في المدارس للإسهام في انجاز عملية التسجيل البايومتري للتولدات ۲۰۰4 فأعلی".

يشار إلى أن المشاركة بالانتخابات و إدلاء المواطن بصوته من عدمه هو حق دستوري كفله الدستور العراقي، إلا أنه لم يشترط إجبار المواطن على المشاركة بها.

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