مفوضية شؤون اللاجئين: 900 سوري قرروا العودة من العراق إلى بلادهم

شفق نيوز - جنيف

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الخميس، أن أكثر من 900 لاجئ سوري قرروا العودة إلى ديارهم من العراق إلى سوريا، منذ بداية عام 2026، لإعادة بناء حياتهم في بلدهم الأم.

وأكدت المفوضية السامية في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن كل من يرغب في العودة يحصل على استشارة خاصة لضمان طوعية خيارهم.

يُشار إلى أن العراق يستضيف حالياً أكثر من 270 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية، يتواجد الغالبية العظمى منهم (نحو 90%) في مخيمات ومدن إقليم كوردستان، وتحديداً في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وتؤكد السلطات العراقية، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) ومفوضية اللاجئين، التزامها بمبدأ 'العودة الطوعية والآمنة'، حيث يتم تقديم الدعم اللوجستي والمادي للأسر الراغبة بالعودة إلى ديارهم، مع ضمان إجراء مقابلات حماية فردية للتأكد من عدم وجود ضغوط تمارس عليهم.