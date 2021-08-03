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مفوضية ديالى توزع 95% من بطاقات الناخبين وتصف دائرة خانقين بـ"بحيرة الاقوياء"

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-03T13:16:05+0000
مفوضية ديالى توزع 95% من بطاقات الناخبين وتصف دائرة خانقين بـ"بحيرة الاقوياء"

شفق نيوز/ اعلن مكتب ديالى الانتخابي توزيع 95% من بطاقات الناخبين وتصدر المحافظات من حيث التوزيع والتحديث البايومتري فيما وصف دائرة خانقين الانتخابية بـ"بحيرة الاقوياء" لتنوع المكونات والطوائف للقوى المتنافسة انتخابيا.

وقال مدير المكتب علي كريم سعيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "كوادرنا في عموم مراكز التسجيل الموزعة في المحافظة تمكنت من توزيع 95% من بطاقات الناخبين بفعل البرامج والجهود التوعوية والميدانية وتعاون المواطنين مع كوادر المفوضية".

وأشار إلى أن عدد البطاقات غير الموزعة حتى الآن بلغت 45 ألف بطاقة داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى استلام البطاقات المحدث والصادرة حديثا من مراكز التسجيل.

وأوجز سعيد أعداد المرشحين في دوائر ديالى الانتخابية الأربع مفصلا بالقول إن "الدائرة الاولى بعقوبة ويتنافس فيها 66 مرشحا، 49 من الرجال و17 من النساء لنيل 5 مقاعد برلمانية فيما يتنافس في الدائرة الانتخابية الثانية (المقدادية وبلدروز) 24 مرشحا؛ 17 من الرجال و7 من النساء لنيل 3 مقاعد برلمانية".

وتابع أن "الدائرة الثالثة (قضاء الخالص) ويتنافس فيها 38 مرشحا 35 من الرجال و13 من النساء لنيل 3 مقاعد برلمانية فيما يتنافس في الدائرة الرابعة (خانقين) 35 مرشحا؛ 20 من الرجال و15 من النساء"، واصفا دائرة خانقين بـ"بحيرة الاقوياء لتنوع أطياف وقوميات المرشحين المتنافسين ضمن هذه الدائرة الانتخابية".

وكشف سعيد عن متغيرات ربما ترجح حظوظ النساء على الرجال في بعض الدوائر الانتخابية، وبحسب أعداد الأصوات التي تنالها المرشحات، مستبعدا حدوث حالات تزوير في ظل القانون الانتخابي وآليات الاقتراع الجديدة واصفا احتمالات التزوير بـ"المستحيلة" في حال المشاركة الانتخابية الواسعة والفاعلة.

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