مفوضية ديالى تزيح الستار عن إحصائيات رسمية بأعداد الناخبين

شفق نيوز/ كشف مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المتحدث باسم المكتب، سلام مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة يبلغ نحو مليون و246 ألف ناخب في عموم محافظة ديالى".

وأشار مهدي، إلى أن "عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية يقدر بحوالي مليون و50 ألف ناخب"، لافتًا إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت تحديث بيانات أكثر من 85 ألف ناخب من غير المحدثين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 200 ألف مواطن".

وأضاف المتحدث، أن "هناك حملة واسعة تُنفذها المفوضية لشمول أكبر عدد من المواطنين بعملية تحديث البيانات، من خلال توفير مراكز انتخابية في مختلف مناطق المحافظة"، مؤكداً أن "مكتب المفوضية باشر كذلك باستقبال وتسجيل عدد من المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.