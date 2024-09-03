مفوضية حقوق الإنسان منتقدة "الاعتداء" على "ذوي المهن": نقدم دورات سنوية لمنتسبي الداخلية

شفق نيوز/ دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قوات حفظ النظام الى اتخاذ اقصى درجات السلمية تجاه الخريجين المطالبين بحقوقهم، وذلك تعليقاً على أحداث تظاهرات ذوي المهن الطبية والصحية التي وقعت ظهر اليوم الثلاثاء، مشيرة الى أنها تقدم دورات سنوية لمنتسبي وزارة الداخلية بشأن مراعاة حقوق الانسان.

وقالت المفوضية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تابعت اعتصامات الخريجين ذوي المهن الصحية وخريجين المجموعات الطبية المطالبين بحقوقهم بتوفير فرص العمل والتعيينات"، مبدية قلقها الكبير من الاساليب التي يتم اتباعها من قبل قوات حفظ القانون خلال فك الاعتصامات والتظاهرات للخريجين دون الاكتراث لوجود فئة متعلمة تعتبر عماد المستقبل الزاهر وتتسبب باصابات وحالات اختناق وتنكيل لهم نتيجة استخدام المياه الساخنة والضرب بالعصي الكهربائية".

وشدت المفوضية على ان "التظاهر السلمي هو حق من حقوق الانسان كفلته التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية".

وتابعت، أن "تأدية مهام الحفاظ على القانون يجب ان تضع في اهتمامها تعزيز حرية التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومراعاة لحقوق الانسان والحفاظ الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المراقبين والصحفيين المتواجدين قرب ساحة التظاهر وهذا ما تضمنه مناهج دوراتنا التدريبية السنوية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وفي كافة قضايا حقوق الانسان".

وخرج المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية صباح اليوم الثلاثاء في تظاهرات كبيرة في بغداد مطالبين بتوفير تعيينات لهم.وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بتسجيل أكثر من 25 إصابة في محاولة للقوات الأمنية لفض تظاهرات هؤلاء الخريجين.

ولاحقاً، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتحقيق في اشتباكات تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية، كما وجه قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني وجه ايضا اللجنة التي شُكلت الأسبوع الماضي، برئاسة السيد وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية وبيان تكييف ذلك قانونياً، وذلك خلال أسبوع واحد.

ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الإثنين، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.