مفوضية حقوق الإنسان توجه رسالة للمتظاهرين وتحذر من حرف سلمية الاحتجاج

شفق نيوز/ وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الاحد، رسالة إلى المتظاهرين المتواجدين في سوح الاحتجاج.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها، والإلتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن في وقت سابق اليوم الاحد، عن إصابة إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني إثر استهدافهم من مجموعة محسوبة على المتظاهرين بـ"رمانات يدوية".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الحكومة إلى فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة وردع ما أسماهم "الوقحين".

وشددت الأجهزة الأمنية في بغداد، في وقت سابق اليوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

من جانبه دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.