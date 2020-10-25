سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مفوضية حقوق الإنسان توجه رسالة للمتظاهرين وتحذر من حرف سلمية الاحتجاج

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-25T14:29:01+0000
مفوضية حقوق الإنسان توجه رسالة للمتظاهرين وتحذر من حرف سلمية الاحتجاج

شفق نيوز/ وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الاحد، رسالة إلى المتظاهرين المتواجدين في سوح الاحتجاج.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها، والإلتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن في وقت سابق اليوم الاحد، عن إصابة إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني إثر استهدافهم من مجموعة محسوبة على المتظاهرين بـ"رمانات يدوية".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الحكومة إلى فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة وردع ما أسماهم "الوقحين".

 وشددت الأجهزة الأمنية في بغداد، في وقت سابق اليوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

من جانبه دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

related

توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين

Date: 2019-11-21 12:36:10
توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين

حقوق الانسان تتحدث عن ضغوط على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين

Date: 2019-12-21 09:37:51
حقوق الانسان تتحدث عن ضغوط على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين

رغم مخاوف بتصاعد العنف.. الاف المحتجين يتوافدون على ساحة التحرير

Date: 2019-12-08 10:00:29
رغم مخاوف بتصاعد العنف.. الاف المحتجين يتوافدون على ساحة التحرير

مصدر: السنيد يعاقب موظفين شاركوا بالتظاهرات

Date: 2019-11-23 11:24:07
مصدر: السنيد يعاقب موظفين شاركوا بالتظاهرات

تظاهرتان طلابيتان في المثنى وميسان

Date: 2019-11-10 09:18:48
تظاهرتان طلابيتان في المثنى وميسان

حقوق الانسان: جرائم القتل ضد المتظاهرين لا تسقط بالتقادم

Date: 2019-11-30 10:29:17
حقوق الانسان: جرائم القتل ضد المتظاهرين لا تسقط بالتقادم

الافراج عن الناشطة المختطفة صبا المهداوي

Date: 2019-11-13 20:20:50
الافراج عن الناشطة المختطفة صبا المهداوي

كليات ومدارس تنضم للاحتجاجات في بغداد

Date: 2019-10-27 09:54:41
كليات ومدارس تنضم للاحتجاجات في بغداد