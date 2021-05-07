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مفوضية حقوق الإنسان تدعو مديرية المرور العامة الى عدم فرض غرامات "قسرية" على المواطنين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-07T13:46:25+0000
مفوضية حقوق الإنسان تدعو مديرية المرور العامة الى عدم فرض غرامات "قسرية" على المواطنين

شفق نيوز/ دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، يوم الجمعة، مديرية المرور العامة الى عدم فرض غرامات وصفتها بـ"القسرية" على المواطنين في فترة حظر التجوال.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي؛ ان "هنالك حالات إنسانية، وطارئة يجب ملاحظتها من قبل فرق مديرية المرور العامة قبل فرض الغرامات".

واضاف الغراوي؛ ان فرض الغرامات يجب أن لا يكون قسريا ومغال فيه ويجب مراعاة الظروف الانسانية للمرضى والمسافرين وذوي الدخل المحدود وخصوصا في الفترة بعد الإفطار وبدأ الحظر الليلي في عدد من المحافظات. وأضاف أن من الممكن اللجوء الى التنبيه الشفوي لهذه الحالات مراعاة لظروفهم الانسانية ونحن على يقين ان مديرية المرور العامة لم تغادرها الانسانية لكننا نحتاج منها وقفة ومراجعة فورية لهذا الموضوع.

ويفرض العراق، منذ اكثر من شهر، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

كما قررت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 مايو الجاري.

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