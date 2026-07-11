مفوضية حقوق الإنسان تدعو لحماية الصيادين العراقيين: زودوا قواربهم بـGPS

شفق نيوز- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم السبت، الجهات الحكومية المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية وتزويد قواربهم بأجهزة تحديد المواقع الحديثة.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ​تتابع ببالغ القلق الحادثة الأليمة التي أسفرت عن وفاة الصياد العراقي المدني محمد عادل شايع، وإصابة زملائه إثر إطلاق نار في منطقة المياه الإقليمية.

وأضافت أن حماية الحق في الحياة والأمان الشخصي هي مبادئ أصيلة لا تقبل التهاون بموجب القوانين والعهود الدولية، موجهة نداءً عاجلاً إلى الحكومة العراقية والجهات الأمنية المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصيادين، وفتح تحقيق شفاف وعادل لكشف ملابسات الحادث وضمان حقوق الضحايا والمصابين، بالتوازي مع قيام فرق الرصد التابعة لمكتب المفوضية في محافظة البصرة بتوثيق الحادثة ورفع تقرير رصدي ميداني متكامل يركز على التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه شريحة الصيادين في المياه الإقليمية العراقية.

كما أشارت المفوضية، إلى ضرورة التهدئة وضبط النفس وتغليب الحكمة، مؤكدة أن الحفاظ على مبادئ حسن الجوار والروابط الأخوية مع دول الجوار يتطلب معالجة الأزمة بروح المسؤولية المشتركة عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بعيداً عن أي تصعيد قد ينعكس سلباً على الاستقرار أو العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وطالبت الصيادين العراقيين، بحسب البيان، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بحدود المياه الإقليمية أثناء ممارسة مهنتهم، وتجنب مناطق التداخل البحري، مع الامتثال الكامل لإرشادات قيادة القوة البحرية وحرس الحدود، كما تحث المفوضية وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية على دعم الصيادين وتزويد قواربهم بأجهزة تحديد المواقع الحديثة لحمايتهم وضمان سلامة حركتهم البحرية.

وكانت السلطات الكويتية احتجزت زورق صيد عراقياً وطاقمه المؤلف من خمسة صيادين من قضاء الفاو جنوبي البصرة، وهو حادث أثار توقيف الصيادين ردود فعل، في ظل تكرارها قرب مناطق الصيد والحدود المائية بين العراق والكويت، ولا سيما في محيط خور عبد الله.

وبعدها، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس الماضي، موافقة السلطات الكويتية على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين أوقفهم خفر السواحل الكويتي الأسبوع الماضي، مؤكداً أنهم سيصلون إلى محافظة البصرة.

وفي السياق الميداني، أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الخميس، لوكالة شفق نيوز، بوصول الصيادين العراقيين عبر منفذ سفوان الحدودي، مبيناً أن جثة الصياد الضحية (نجم عبد الله خالد) قد وصلت رفقة الصياد المصاب بطلق ناري في الرأس (ثائر محمد سلمان)، بالإضافة إلى بقية الصيادين المفرج عنهم وهم كل من: (حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد).