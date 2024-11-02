مفوضية حقوق الإنسان تدعو لتطبيق القوانين المخصصة لحماية الصحفيين من الانتهاكات

شفق نيوز/ دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، يوم السبت، لتطبيق القوانين المخصصة لحماية الصحفيين من الانتهاكات والخروقات المرتكبة تجاههم، وإجراء التحقيقات الشفافة والقصاص من مرتكبي الجرائم بحقهم.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إنه "نجدد دعوتنا الى الجهات الوطنية كافة، والمجتمع المدني لمزيد من العمل وبذل الجهود لتطبيق القوانين المختصة لحماية الصحفيين من الانتهاكات والخروقات المرتكبة تجاههم، ومنع ممارسة أعمالها والاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال".

وأكدت المفوضية بحسب البيان، حرصها على "إيلاء هذا الأمر أهمية بالغة باتخاذ التدابير اللازمة وإجراء التحقيقات الشفافة والقصاص من مرتكبي مثل هذه الجرائم ليشكل ذلك رادعا حقيقيا ويضمن سلامة الصحفيين".

وتابع البيان، أن "المفوضية تستثمر الفرصة للإعراب عن استنكارها الشديد للاعتداءات الصهيونية المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وهم يغطون الأحداث الجارية في غزة ولبنان".

ودعت المفوضية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لـ"القيام بدورهم المنشود بوقف هذه الجرائم المرتكبة والتي تخالف بمضمونها القوانين الدولية والانسانية كافة، ومنعهم من نقل الحقيقة عن ما يرتكب من انتهاكات جسيمة تجاه شعبينا الفلسطيني واللبناني".