مفوضية حقوق الإنسان: الطبقات الفقيرة محاصرة بوباء كورونا وإجراءات الفقر

شفق نيوز/ أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن استيائها الشديد من ارتفاع أسعار السلع والبضائع جراء خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مطالبة الحكومة الاتحادية أن تبرهن وعودها التي قطعتها للمتظاهرين، وأن يقوم مجلس النواب بدوره.

وقال مكتب المفوضية في محافظة البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رفع سعر الدولار أصاب "الطبقات محدودة الدخل والفقراء ومن هم دون خط الفقر وكذلك أصحاب المحال التجارية الصغيرة والأسواق، بالذهول والألم والامتعاض".

وحذر من أن "هذا سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على أوضاع الأفراد الاقتصادية والنفسية والأسرية والاجتماعية في عام أصيب فيه المجتمع بالوباء في اوائله وإجراءات الفقر في نهايته".

وأضاف أن "المكتب يطالب الحكومة المركزية ان تبرهن وعودها لجموع المتظاهرين الذين كانت من أولويات مطالبهم تحسين الأوضاع الاجتماعية".

ودعا المكتب "مجلس النواب إلى القيام بدوره إزاء الأوضاع السيئة التي يتعرض لها الجزء الأكبر من المجتمع".