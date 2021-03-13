مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة معنية بتعويض ذوي الدخل المحدود عن الأضرار الناجمة بسبب الحظر

شفق نيوز/ طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، الحكومة العراقية، بدفع تعويضات لأصحاب الدخل المحدود بسبب تضررهم بإجراءات حظر التجوال الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان اجراءات الحظر الاخيرة أفقدت العديد من ذوي الدخل المحدود قوتهم اليومي وفقدانهم لفرص العمل التي يعتمدون عليها لسد احتياجاتهم الإنسانية.

واضاف الغراوي ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم قيام الحكومة بتقديم تعويضات مالية الى ذوي الدخل المحدود أو زيادة في الحصة التموينية بسبب الحظر افقد آلاف العوائل مصادر دخلهم الاساسية .

وبين؛ أن قطع مصادر أرزاق المواطنين ومنعهم من العمل بحجة الحظر دون تعويضهم يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان مما يستدعي مطالبة الحكومة بتعويضهم وتقديم اعفاءات ضريبية عاجلة لهم تساعدهم على تخطي الازمة وتغيير اجراءات الحظر من امنية الى صحية وقائية.