مفوضية حقوقية توثق إصابة 70 شخصاً في تظاهرات العراق

شفق نيوز/ وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الثلاثاء، احداث التظاهرات ليومي ( امس الاثنين ٢٦ – واليوم ٢٧ تشرين الاول ٢٠٢٠ في بغداد وعدد من المحافظات"، مشيرة الى إصابة 70 شخصاُ بين متظاهر ومنتسب أمني في بغداد ومحافظتين اثنين.

وقالت المفوضية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها وثقت من خلال فرقها الرصدية إصابة 13 من المتظاهرين بالعصي والهراوات، إضافة الى اصابة 8 منتسبين في محافظة بغداد بسبب الصدامات مع القوات الامنية وقيام بعض المتظاهرين غير السلميين برمي القوات الأمنية بقنابل المولوتوف والقنابل الصوتية، اضافة الى استخدام الحجارة من قبل الطرفين واستخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين".

واشارت المفوضية الى "اعتقال 91 شخصاً من مثيري الشغب والذين قاموا بإلقاء قنابل المولوتوف والاعتداء على القوات الامنية وحرق بعض المحال التجارية ".

كما وثقت المفوضية، بحسب البيان، "إصابة 15 منتسباً من القوات الامنية في محافظة كربلاء، وكذلك إصابة 22 منتسب و 12 متظاهراً في محافظة بابل"، ووثقت المفوضية أيضاً، "انحسار التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات وانخفاض اعدادها بصورة كبيرة ، وأشرت ايضا رفع مجموعة من خيم المتظاهرين .

وطالبت المفوضية، "الأطراف كافة باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والإبتعاد عن اية تصادمات"، داعية المتظاهرين "بالحفاظ على سلمية التظاهرات وابعاد العناصر المندسة التي تحاول حرف التظاهرات عن مسارها والإلتزام بالأماكن المحددة للتظاهرات".

كما دعت "القوات الامنية لحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".