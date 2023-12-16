مفوضية الانتخابات: نسبة التصويت في عموم البلاد وصلت إلى 38% حتى منتصف النهار

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا للانتخابات، يوم السبت، أن نسبة التصويت الخاص في عموم العراق وصلت إلى 38% ظهر اليوم، في حين أشارت إلى أن الاقتراع انتهى بشكل طبيعي ودون حصول خروقات

وقالت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركين في التصويت الخاص غير معلوم حاليا، لكن رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، تحدث أن نسبة المشاركة بلغت 38% عند الساعة 12 ظهرا، وسيصدر بيان للمفوضية بشأن ذلك".

وتابعت الغلاي: "لا توجد اي خروقات في الاقتراع الخاص وكان يوم الاقتراع في المراكز الانتخابية طبيعي وبكل سهولة والعمل كان على مستوى عالي".

وأضافت أن "الاقتراع الخاص انتهى حالياً وسيبدأ العد والفرز اليدوي في محطة الاقتراع داخل المراكز الانتخابية"، مشيرة أن "النتائج النهائية للتصويت الخاص ستعلن مع التصويت العام، وأن النتائج ستعلن بعد مرور 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام".