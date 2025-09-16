مفوضية الانتخابات: مواقع التواصل تتصدر الخروقات في الدعاية الانتخابية قبل موعدها الرسمي

شفق نيوز- بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، أن لجنة الرصد والمتابعة الخاصة بالخروقات في الدعاية الانتخابية سجلت عدداً من الشكاوى، أغلبها تتعلق باستباق وقت الحملة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن زاير، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات رصدت مخالفات متعددة تجاوزت التوقيتات الرسمية للدعاية الانتخابية، وباشرت بفرض الغرامات المالية على المخالفين وفق الضوابط القانونية".

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات وفرت آلية خاصة لتلقي شكاوى المواطنين يوم الاقتراع عبر استمارة رقم 110، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال مراكز الاقتراع أو مكاتب المحافظات، ليتم التعامل معها بسرعة وشفافية".

وأشار زاير إلى أن "الهدف من هذه الإجراءات ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق جميع المرشحين والمواطنين على حد سواء، والتأكد من عدم تأثير أي مخالفة على سير العملية الانتخابية".