مفوضية الانتخابات تُكرّم شفق نيوز لـ"دورها الريادي" في تغطية الاقتراع النيابي

شفق نيوز- كركوك

أشادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، يوم الأربعاء، بالتغطية الصحفية التي أجرتها وكالة شفق نيوز خلال الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، مؤكدة أن الوكالة لعبت "دوراً ريادياً" في هذا المجال.

وقال مدير مكتب المفوضية في كركوك، لؤي أركان، في تصريح لوكالة وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية حرصت على تكريم المؤسسات الإعلامية التي كان لها حضور فاعل ومهني خلال فترة الانتخابات، لما للإعلام من دور أساسي في تعزيز الشفافية وبناء ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية".

وأضاف أن “وكالة شفق نيوز كان لها دوراً ريادياً ومتميزاً في تغطية الانتخابات البرلمانية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ونقل الأخبار بدقة وموضوعية، ما أسهم في إيصال صورة واضحة عن سير العملية الانتخابية في المحافظة".

وأشار أركان إلى أن "المفوضية تؤكد أهمية استمرار التعاون مع وسائل الإعلام خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يعزز الوعي الانتخابي ويخدم المصلحة العامة".