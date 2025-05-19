مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية

شفق نيوز/ قررت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الإثنين، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.

وجاء في وثيقة، وردت لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المفوضين، قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية، لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 22 أيار/ مايو الجاري".

وكانت مفوضية الانتخابات، قررت في وقت سابق من يوم الاثنين، تمديد مدة تحديث سجل الناخبين، تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

ووافق المجلس، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، على "تمديد عملية تحديث سجل الناخبين لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2025/6/15 استناداً لما جاء في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات، مرفق بمذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/924) في 2025/5/19.