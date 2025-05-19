مفوضية الانتخابات تقرر تمديد تحديث سجل الناخبين

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، تمديد مدة تحديث سجل الناخبين، تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

ووافق المجلس، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، على "تمديد عملية تحديث سجل الناخبين لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2025/6/15 استناداً لما جاء في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات، مرفق بمذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/924) في 2025/5/19.

ووفق الوثيقة، كلف مجلس المفوضين، الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم بناء على القرار آنف الذكر.