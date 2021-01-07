مفوضية الانتخابات تطالب البرلمان بتثبيت موظفي العقود استعداداً لـ"المبكرة"

شفق نيوز/ طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مجلس النواب العراقي، بتثبيت "موظفي العقود" العاملين في المفوضية.

وبحسب وثيقة حصلت وكالة شفق نيوز عليها؛ أن المفوضية خاطبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، من أجل تثبيت موظفيها العاملين بصيغة العقد.

وأكدت الوثيقة؛ على ضرورة تثبيت موظفي العقود التشغيلية، من أجل استكمال الهيكل الوظيفي للمفوضية، ويأتي ضمن استعدادتها لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وكان موظفي العقود العاملين في مفوضية الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات، قد نفذوا اضراباً عن العمل لحين تثبيتهم على الملاك الدائم.