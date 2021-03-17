مفوضية الانتخابات تختار شركة بريطانية لفحص اجهزة الاقتراع

شفق نيوز/ أعلن مجلس المفوّضين في المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء، عن المصادقة على اختيار الشركة الفاحصة لأجهزة الاقتراع، كما تمت الموافقة على إجراءات التصويت الخاصّ باستخدام أجهزة تسريع النتائج.

وذكر الناطق الإعلامي باسم المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مجلس المفوّضين وافق بالإجماع على اختيار شركة (PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج بعد عدّة مراحل تمّ في ضوئها التأكّد من رصانتها واستيفائها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأفضل من بين الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI) التي تعمل في إطار فني وتكنولوجي يتماشى والمبادئ الأساسية لعمل المفوّضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

واشار البيان إلى أن مفوّضية الانتخابات عملت على تشكيل لجنة فنّية مشرفة ومتخصّصة تتولّى مهمّة مراقبة عمل الشركة الفاحصة وتقييمها، تتألَّف من موظّفي المفوّضية وممثّلين عن الوزارات والمؤسّسات ذات العلاقة.

ولفت البيان إلى أن مجلس المفوّضين صدّق على إجراءات الاقتراع العام والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج لانتخاب مجلس النواب في 10 تشرين الأول المقبل، وكذلك اجراءات الاقتراع الخاصّ الذي يتمّ بموجبه مشاركة الناخبين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين وناخبي الخارج ونزلاء السجون المحكومين دون الـ(5) سنوات الذي ألزم قانون الانتخابات مشاركتهم ببطاقة الناخب البايومترية حصرًا، إذ يكون التصويت لهذه الفئات في 8 تشرين الأول 2021.

يذكر أنّ شركة (PWC) البريطانية الفاحصة من ضمن الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI ) التي وُجّهت الدعوات المباشرة لهم للمشاركة في المناقصة الخاصّة بالشركات الفاحصة.