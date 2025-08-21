مفوضية الانتخابات تجري المحاكاة الثانية في بابل استعداداً ليوم الاقتراع (صور)

شفق نيوز- بابل

أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، المحاكاة الثانية الخاصة بعملية الاقتراع، وذلك بحضور كوادرها الفنية والإدارية في محافظة بابل، استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحاكاة تهدف إلى اختبار جاهزية الأجهزة الانتخابية، ومنها جهاز التحقق الالكتروني، وجهاز تسلم النتائج، وجهاز الإرسال الذي ينقل البيانات والنتائج إلى مراكز إدخال البيانات".

وأكدت المفوضية أن "المحاكاة تأتي ضمن خطتها لإعداد الجانب اللوجستي ونقل المواد وتطبيق الخطط الأمنية الخاصة بمراكز الاقتراع، إضافة إلى تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم في إدارة العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية".

وأشار مسؤول إعلام مفوضية انتخابات بابل أمير حسين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المفوضية طورت السوفت وير الخاص بجهاز التحقق الإلكتروني، وأدخلت عليه ميزة الكاميرا الإضافية التي تتيح للناخبين الذين لا تظهر بصماتهم لأسباب فنية أو صحية، التصويت بعد مطابقة صورتهم مع بطاقة الناخب، مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة وضمان حق الجميع في الاقتراع".

ويأتي ذلك بعد أن أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قبل أيام، محاكاة أولية لجهازي التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج في 1120 محطة انتخابية، فيما أشارت الى أن المحطات تكون في 1079 مركز تسجيل فضلاً عن مكاتب المحافظات الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وستحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة.