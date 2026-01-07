مفردة "عجل" تضع محللاً سياسياً بمواجهة القضاء العراقي.. وثيقة

شفق نيوز- صلاح الدين

قدّم محامٍ عراقي، يوم الأربعاء، إخباراً رسمياً إلى قاضي محكمة تحقيق تكريت، بحق المحلل السياسي "عماد المسافر" بتهمة الإساءة لأحد المكوّنات الرئيسة وتهديد السلم المجتمعي في البلاد.

وجاء في وثيقة قدمها المحامي، مصعب مقداد، إن الاخبار يأتي بشأن مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 6/1/2026، يظهر فيه المشتكى منه عماد محسن حسن المسافر، وهو يسيء إلى أحد مكونات الشعب العراقي من خلال عبارات وردت على لسانه.

وبحسب الإخبار، فإن المشتكى منه قال: "إن كلمة عجل تفرز وتذكرنا بالنظام السابق، ولا تخلونا نرجعكم عشرين سنة لورا"، في إشارة عُدّت تهديداً واضحاً وصريحاً لأحد المكونات العراقية، ولا سيما أن كلمة "عجل" تُستخدم كلجة عامة سائدة في المجتمع.

وأوضح الإخبار أن العبارات المذكورة شكّلت إساءة كبيرة لشريحة مهمة من المجتمع العراقي، وذلك استناداً إلى ما ورد في قرص (CD) المرفق طياً مع الإخبار.

وطالب المحامي، مقدّم الإخبار، بإجراء التحقيق الأصولي بحق المشتكى منه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتعد مفردة "عجل" من المفردات الدارجة المستخدمة لدى شريحة من العراقيين، ولا سيما في المحافظات الغربية وأجزاء من الشمالية، في سياق التخاطب اليومي، ويقابلها في لهجات الجنوب لفظ "چا"، وفي الوسط "لعد"، وغالباً ما تُستخدم بالمعنى القريب من "إذن" أو كأداة استئناف للحديث.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت على نطاق واسع مقطع فيديو للمحلل السياسي عماد المسافر خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، ظهر فيه وهو يرفض حديث أحد الضيوف بسبب استخدام مفردة "عجل"، معتبراً أنها كانت تُستخدم من قبل رئيس النظام السابق، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.