مفاوضات عراقية صينية من أجل "ذي قار آمنة"

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، يوم الأحد، عن التفاوض مع شركة صينية لإنشاء شبكة كاميرات مراقبة لضبط الأمن في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للغزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تفاوض مع شركة صينية متخصصة لنصب منظومة كاميرات متكاملة من 1000 كاميرا كمرحلة أولى، على ان تقدم الكشوفات الاولية في غضون اسبوع.

وبين ان "مشروع ذي قار آمنة" يتضمن نصب 1000 كاميرا في اطار منظومة متكاملة قابلة للتوسع الى 10 آلاف كاميرا مستقبلا لشمول مدن المحافظة كافة.

واشار الى ان "المشروع سيكون شاملا ومتكاملا ليسهم مستقبلا بالسيطرة على الجريمة وكشف الجناة بأسرع وقت، فضلا عن تأمين التحليل والتحذير المسبق للحالات الامنية الخطرة والسيطرة على حركة المرور".

واضاف البيان "يدار المشروع من مركز سيطرة رئيسي يكون مقره في قياد شرطة ذي قار بعد تدريب الكوادر على الادارة والصيانة".

وتابع "العمل جارٍ على اكمال الدراسة الامنية والبدء بإعداد الكشوفات للمرحلة الاولى وانجازها في غضون سبعة ايام فقط".