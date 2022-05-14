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مفارز المرور تنتشر.. "حزام الأمان" أو 50 ألف دينار (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-14T08:10:58+0000
مفارز المرور تنتشر.. "حزام الأمان" أو 50 ألف دينار (صور)

شفق نيوز / انتشرت مفارز وسيطرات مرور مشتركة مع الساعات الاولى من صباح السبت، في شوارع العاصمة بغداد، والمحافظات العراقية كافة، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وضع "حزام الأمان" لسائقي العجلات ومن يجلس بجانبهم.

وكانت مديرية المرور العامة، قد أعلنت عن قيامها بتشديد الإجراءات ابتداءً من يوم السبت 14 آيار الجاري، والمحاسبة حول عدم وضع "حزام الأمان".

وجاء هذا القرار، وفقاً للمرور العامة، بحسب المادة (25/ ثالثاً/هـ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، التي تنص على "يعاقب بغرامة مقدارها (50000) دينار عراقي"، في حال (عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان، أثناء قيادة المركبة، إضافة إلى منع جلوس الأطفال حتى سن 8 سنوات، في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق).

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