مفاجآت طقس العراق.. الحرارة باقية والأمطار في الأفق

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، عن تحديثات خرائط الطقس الصادرة اليوم الاثنين.

وتوقعت في تقريرها اليومي، ورد الى وكالة شفق نيوز، حدوث تقلبات في اتجاه الرياح السطحية ستشهدها كافة مدن البلاد اعتبارًا من هذا اليوم الاثنين، وتستمر لمدة أسبوع إلى عشرة أيام على الأقل، يرافقها تواجد للسحب في الأجواء على فترات.

كما توقعت الهيئة هطول زخات من الأمطار في مدن شمال البلاد خلال بداية ومنتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية في مدن الجنوب، خصوصًا خلال ساعات الليل.

وأوضحت الهيئة أنه مع ارتفاع معدلات الرطوبة، يزداد الشعور بالحرارة خلال أوقات النهار بالتزامن مع سكون الرياح السطحية، مع بقاء درجات الحرارة على حالها دون تغيير.