"مفاجأة" في ديالى.. سوري ينتحل صفة طبيب أسنان (صور)

شفق نيوز- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الثلاثاء، ضبط شخص سوري الجنسية ينتحل صفة طبيب أسنان في قضاء الخالص بالمحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الفرق التابعة لشعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بقسم التفتيش والشكاوى وبالتنسيق مع مديرية الأمن الوطني، تمكنت من ضبط شخص سوري الجنسية ينتحل صفة طبيب أسنان في قضاء الخالص".

وأكد مدير قسم التفتيش والشكاوى "إحالة المتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".