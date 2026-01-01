مفاجأة ضريبية تُدخل الناصرية في ظلام

شفق نيوز- ذي قار

كشفت رابطة المولدات الأهلية في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن اطلاق إضراب شامل في مدينة الناصرية وضواحيها، واطفاء المولدات بسبب انقطاع مادة "الگاز" المشغِّلة لها، ما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء ودخول مناطق واسعة من المحافظة في حالة ظلام.

وقال رئيس الرابطة محسد الحسيناوي لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 2500 مولد كهرباء أهلية في مدينة الناصرية وضواحيها أوقفت تشغيلها نتيجة الإضراب، والذي يعود إلى امتناع دائرة المستودعات النفطية عن تزويد أصحاب المولدات بمادة (الگاز) إلا بعد جلب براءة ذمة من دائرة الضريبة".

وأضاف الحسيناوي أن "أصحاب المولدات راجعوا دائرة الضريبة وتفاجأوا بمبالغ مسجلة ضدهم تعود لأكثر من 15 سنة"، مشيراً إلى أن "بعض العاملين القدامى في هذا المجال سُجلت عليهم مبالغ وصلت إلى 30 أو 40 مليون دينار. هذه المبالغ لم يتم إبلاغنا بها سابقاً، وجاءت مفاجئة، ولا نعرف كيف نتعامل معها، بحسب قوله.

وبين أن الرابطة "اقترحت تسديد مبالغ عام 2026 فقط، باعتبار أن أصحاب المولدات غير مسؤولين عن متراكمات سنوات سابقة لم يُخطروا بها".

وختم بالقول إن "المولدات لا تملك حالياً القدرة على التشغيل لعدم توفر (الگاز) لدى أصحابها ما تسبب بقلة تجهيز الطاقة للأهالي، مؤكداً استمرار الإضراب "حتى تحقيق المطالب".