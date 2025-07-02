مفاجأة بطقس العراق.. تكونات ممطرة وانخفاض في درجات الحرارة

شفق نيوز – بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة يوم السبت المقبل، فيما أشارت إلى أن نماذج الطقس تُظهر بعض التكونات الممطرة أقصى شمال البلاد ليل السبت أو يوم الأحد المقبلين.

جاء ذلك في قراءة تحليلية للهيئة عن توقعات خرائط الطقس نشرتها على صفحتها في "فيسبوك" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تطرقت فيها إلى الموجة الحارة التي تجتاح أوروبا ومزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة في العراق والشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة في تحليلها، أن "القارة الأوروبية تشهد حالياً موجة حر غير معتادة نتيجة سيطرة مرتفع جوي قوي وثابت يُعرف بـ(Blocking High) يتمركز فوق مناطق مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وربما يمتد إلى بريطانيا".

وأوضحت، أن "هذا المرتفع يعمل كحاجز يمنع تقدم الكتل الهوائية الباردة من المحيط الأطلسي، ويؤدي إلى حبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض، مما يتسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية في العديد من المناطق الأوروبية".

وتابعت، "في المقابل، تتعرض منطقة الشرق الأوسط عموماً إلى اندفاع منخفض علوي بارد نسبياً عبر تركيا، ساهم في هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة الحرارة باتجاه العراق، سوريا، الأردن، وأجزاء من الخليج".

وبينت "ترافق ذلك مع تراجع مؤقت في تأثير المنخفض الحراري الموسمي، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في مدن شمال العراق التي لم تتجاوز بعضها عتبة 40 درجة، في حين سجلت حول أو أعلى بقليل من هذا المستوى في باقي المناطق".

وعن توقعات درجات الحرارة، فصلت الهيئة بالقول، إن "نماذج الطقس العددية تُشير إلى استمرار استقرار الأجواء في العراق بشكل عام خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل 5 تموز/ يوليو الجاري، انخفاضاً إضافياً في درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة في وسط وشمال البلاد، في حين تبقى الأجواء حارة نسبياً لكن أقل حرارة مما عليه الآن في المناطق الجنوبية".

أما الرياح، فقد توقعت الهيئة، أن "تستمر الرياح بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة معتدلة خلال الأيام المقبلة في عموم مناطق العراق، مع نشاط نسبي خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، مما يسهم في إثارة موجات من الغبار وتردي الرؤية تحديداً في المناطق الصحراوية الجافة".

وعن الأمطار، ذكرت الهيئة في الختام، أن "نماذج الطقس تُظهر استمرار سيادة الأجواء الجافة وعدم وجود فرص للأمطار خلال الأيام المقبلة، عدا بعض التكونات الممطرة أقصى شمال البلاد ليل السبت أو يوم الأحد المقبلين".