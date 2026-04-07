مغترب عراقي يعود من الدنمارك لينهي حياته في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بانتحار مواطن عراقي يحمل الجنسية الدنماركية جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مواطناً عراقياً يحمل الجنسية الدنماركية انتحر بإطلاق النار على نفسه من مسدس في أطراف ناحية جديدة الشط جنوب غربي ديالى، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "الضحية من مواليد 1977 وعاد إلى العراق قبل أشهر من الدنمارك"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتم فتح تحقيق بالحادث.