مع 2023.. ثلوج تدخل كوردستان وامطار في بغداد والجنوب

شفق نيوز/ أعلن موقع الطقس العالمي (accuweather) ، اليوم الخميس، عن توقعاته للطقس في إقليم كوردستان خلال الأيام القادمة.

وقال الموقع في توقعاته لطقس الإقليم إن "موجة من الثلوج والأمطار ستتساقط في مدن كوردستان وستنخفض درجات الحرارة مع بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2023 ومنها محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها".

من جانبه، توقع راصد جوي عراقي، اليوم الخميس، هطول أمطار "متتابعة" بداية الشهر المقبل في مناطق الفرات الأوسط وجنوب البلاد، فيما بيّن أن هذه الموجة المطرية ستشمل العاصمة بغداد أيضا.

وقال علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز إن "البلاد على موعد مع حدوث حالات مطرية متتابعة مطلع الشهر المقبل من العام 2023"، متوقعا أن "تبدأ الأمطار يوم 4 /كانون الثاني، وستكون المدن الجنوبية والفرات الأوسط لها أفضلية فيها".

وتابع الراصد الجوي أن "هناك حالة ماطرة أخرى تتبعها بوقت قصير وستكون العاصمة بغداد غير بعيدة عن هذه الأمطار"، مبينا أن "الشهر المقبل سيحمل عدة حالات متوقعة خاصة المدن الجنوبية وأجزاء أخرى وسط البلاد".