مع أول اختبار..غرق شوارع بغداد بفعل الأمطار (صور)

شفق نيوز/ تعرضت أغلب شوارع بغداد، للغرق بفعل الأمطار التي هطلت بشكل كبير على مناطق العاصمة العراقية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، كميات الأمطار التي غطت شوارع بغداد في أول اختبار لأمانة العاصمة.

وتشهد مناطق وسط وغرب العراق لغاية كتابة هذا الخبر تساقطا لهطول الأمطار بعضها بغزارة مما تسبب بغرق بعض الطرقات في أول حالة جوية شتوية.

ومن المرتقب أن تمتد هذه الحالة لتشمل عموم البلاد، وفقا للأرصاد الجوية.

في الساق، نشرت ذكرت وزارة النقل حصيلة بكميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة بوحدة قياس ملم، وأوضحت أن كل 1 ملم من الأمطار مسجل على الأرض يمثل 1 لتر/ متر².