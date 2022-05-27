مع وقف التنفيذ.. السجن لمدير مالية مطار عراقي بتهمة الفساد

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان في محافظتي ذي قار والنجف، يوم الجمعة، بأن محكمتي جنايات المحافظين أصدرتا أحكاما جديدة بحق متهمين لديها، ومنها السجن لمدير مالية مطار النجف الدولي.

وأبلغ المصدران، وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكمين أحدهما، بحق ثلاثة إرهابيين بالسجن المؤبد، نتيجة إدانتهم بأعمال مهاجمة قوات الأمن في البلاد، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدران أن "المحكمة أدانت أيضاً شخصين بتهمة الابتزاز الإلكتروني لأحد المواطنين وحكمت عليهما بالسجن 6 أشهر وفق أحكام المادة 430‪ من قانون العقوبات العراقي".

وأوضحا أن "محكمة جنايات النجف حكمت بدورها بالسجن لمدة عام كامل مع إيقاف التنفيذ، على مدير المالية في مطار النجف الدولي بقضية صرف مليون دولار، دون إيداعه بالمصرف".