مع وصول قوافل "مصليّ الجمعة".. زخم مروري  في مداخل وشوارع بغداد

شفق نيوز/ وجهّ مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، مساء اليوم الخميس، مفارز المديرية في بغداد والمحافظات بتكثيف جهودها لتنظيم حركة السير وتخفيف الزخم في شوارع العاصمة.

وذكرت مديرية المرور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان هذا التوجيه جاءت بالتزامن مع بدء دخول عجلات نقل الزائرين المتوجهين من جميع المحافظات لأداء صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الصدر شرقي بغداد يوم غد الجمعة.

وأكد الربيعي، بحسب البيان، على تكثيف الجهود لتنظيم حركة السير والمرور وتخفيف الزخم الحاصل في شوارع العاصمة بغداد، ونشر دوريات ساندة في اغلب التقاطعات لتأمين انسيابية الحركة المرورية.

وبدأت قوافل نقل المصلين من المحافظات بوصول إلى العاصمة بغداد عصر اليوم، استعداداً لإقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وبالتزامن مع ذلك أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية من الجيش والشرطة وسرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، انتشرت في شوارع ومداخل مدينة الصدر وفرضت إجراءات أمنية مشددة داخل المدينة وحول المكان المخصص لإقامة الصلاة.