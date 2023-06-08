مع ندرة الماء .. إطلاق مشروع "تكيف" الأسر الريفية جنوب العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيئة، يوم الخميس، إطلاق مشروع "تكيف" الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحول ومعالجة العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه " بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق (faw ).

أكد ذلك وزير البيئة نزار ئاميدي خلال كلمته في احتفالية اطلاق المشروع الذي حضره السفير الكندي في بغداد ومدير مكتب منظمة الاغذية والزراعة في بغداد والوكيل الفني جاسم الفلاحي وممثلي وزارات الخارجية ، الزراعة ، التخطيط والموارد المائية.

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية العراقية هو تعزيز إجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الأكثر هشاشة ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات.

و اضاف بان تنفيذ هكذا مشاريع تركز على اعتماد الزراعة الذكية مناخيا (CSA) وادخال تقنيات واليات حديثة في الزراعة والري بالإضافة الى استخدام الطاقات المتجددة من خلال تصميم انظمة الري التي تعمل على الطاقة الشمسية والقيام بحملات توعية وتثقيف باستخدام اليات الزراعة المقاومة لتأثيرات التغيرات المناخية حيث ان هذه الفعاليات تنسجم مع توجهات العراق في وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية و التزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر .