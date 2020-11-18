مع موسم الأمطار.. الموارد المائية: مستعدون لمواجهة السيول والفيضانات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الاربعاء، استعدادها لمواجهة حالات الطوارئ التي تتزامن مع موسم هطول الأمطار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وزارة الموارد المائية استعدادها التام لمواجهة أي طارئ حال حدوثه كالسيول والفيضانات عن طريق مراقبة السداد الواقية على سداد الانهر ومعالجة نقاط الضعف فيها ومتابعة المجاري الخاصة بتسليك الموجات الفيضانية وإزالة المعوقات فيها".

وأضاف البيان، أن الوزارة "استنفرت الوزارة الجهد الهندسي والالي لكافة تشكيلاتها العاملة في المحافظات وتفعيل عمل لجان خلية الازمة لمتابعة ذلك عن طريق تقديم التقارير الفنية المطلوبة لضمان سلامة حالة السداد وامكانية امرار الموجات الفيضانية حال ورودها".

وأشار البيان، إلى أن "الوزارة لديها حيز خزني كبير في سدودها وخزاناتها لمواجهة أية كميات ترد إليها نتيجة سقوط الامطار والسيول وخاصة في المنطقة الجنوبية لوجود فراغات خزنية واسعة في مناطق الاهوار"، فيما لفتت إلى إمكانية "توجيه كميات المياه اليها لغرض إنعاش الاهوار وادامتها من جهة وتمرير السيول بشكل آمن من جهة أخرى".

وشهدت مناطق واسعة من العراق خلال السنوات الماضية موجات قوية من الامطار والفيضانات أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين.