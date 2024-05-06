مع موسم الحصاد.. حريق يلتهم عشرات الدوانم من محصول القمح في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، باندلاع حريق في أحد حقول القمح بسبب تماس كهربائي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي وأدى إلى اشتعال النيران بعشرات الدوانم من محصول القمح في قضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وبين أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها".

وفي 28 نيسان/ أبريل الماضي، اندلع حريق في حقل لمحصول القمح مساحته 25 دونما في ناحية الحرية بمحافظة النجف، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها.

وسجل العام 2020 أكبر عدد من الحرائق في حقول القمح اندلعت النيران في 164 حقلاً للقمح في 16 محافظة، خلال الفترة من 21 نيسان/ أبريل وحتى 22 آيار/ مايو من العام نفسه، وفقاً لبيانات رسمية.