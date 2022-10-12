مع قرع أجراس المدارس.. زخم مروي يشل بغداد 

شفق نيوز/ استيقظت غالبية طرق العاصمة العراقية بغداد، صباح الأربعاء، على زخم مروري شديد شل حركة السير، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الطريق من حي الجهاد باتجاه منطقة العامرية شهد زخماً مرورياً بسبب طلبة المدارس، كما شهدت جسر حي العامل لغاية شارع السفارات زخما مروريا، مشيرا إلى أن الزخم ايضا شهده طريق الخروج من حي البنوك من شارع المشاتل باتجاه القناة، فضلا عن منطقة الشعب.

كما أصبحت حركة السير شبه متوقفة عند حي الحمراء باتجاه صعود جسر حي العامل، كما أضحى الطريق السريع "ذهاب واياب" باتجاه تقاطع صلاح الدين مزدحما، في حين شهدت مناطق مركز بغداد عند الباب الشرقي وجسري السنك والجمهورية حركة سير سهلة.

ولف الازدحام أيضا، طريق سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة، بالاضافة الى تقاطع المصفى، ومنطقة المهدية، ومجسر الميكانيك، و جسر ذو الطابقين.

كما دخل الازدحام ايضا، تقاطع جوازات حي القاهرة، وطريق الخروج من حي اليرموك وحي الداخلية باتجاه محطة بنزين اليرموك بسبب السيارات القادمة عكس السير، وفق مراسلنا الذي أشار إلى أن حركة السير شبه متوقفة عند شارع بسكولاته باتجاه تقاطع الخضراء، وكذلك حي الجامعة.

وتوجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقاعدهم الدراسية في عموم العراق، إيذاناً ببدء بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.