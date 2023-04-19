مع قرب حلول العيد.. تحذير صحي من إصابات خطيرة تطال الأطفال

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة الرصافة في بغداد، التابعة لوزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، من إصابات خطيرة قد تطال الأطفال جراء الالعاب المحرضة على العنف والمصابيح الليزرية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون ببغداد أطلقت تحذيراتها تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك بضرورة ابعاد الاطفال من خطر الألعاب ذات الطلقات البلاستيكية (الصچم) والمصابيح الليزرية حفاظا على سلامتهم.

ونقلت عن مدير المستشفى الطبيب الاستشاري عمار فؤاد عيسى، تأكيده ضرورة تعاون العوائل ومنع أطفالهم من شراء تلك الألعاب الخطرة لما تشكله من تهديد حقيقي على صحتهم ، داعيا في الوقت ذاته الجهات المعنية ذات العلاقة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من انتشار تلك الألعاب وتداولها في الأسواق المحلية .

في السياق، شدد عيسى اهمية تعزيز الجهد الحكومي ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة للعمل المشترك في سبيل القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تستهدف صحة وسلامة الأطفال، لافتا إلى أن المستشفى استقبلت زهاء 50 اصابة خلال ايام العيد العام الماضي قسم منها إصابات خطيرة تم ادخالهم صالات العمليات الجراحية لتقليل حجم الضرر الحاصل على العين فيما اكتفى القسم الآخر بأخذ بعض العلاجات الدوائية ، مضيفا أن معظم تلك الإصابات تكون خطرة بشكل كبير ما يهدد بفقدان النظر بشكل نهائي .

وأردف عيسى ان تأثير استخدام تلك الألعاب المحرضة على العنف لا يقتصر فقط على سلامة العين فهو يؤثر سلبا على الجانب النفسي للطفل ايضا من خلال تعزيز ثقافة العنف ما يشكل تهديدا على سلامة المجتمع وهذا أمر خطير ستكون له انعكاسات سلبية مستقبلا لا سيما أن هناك عشرات الاطفال الابرياء في كل مناسبة يقعون ضحية لرواج وتداول الالعاب المحرضة على العنف جراء إصابتهم بعاهات مستديمة ، مشددا ضرورة العمل الجاد على ايقاف استيراد هذه الألعاب لما تشكله من خطر كبير على سلامة الأطفال والمجتمع بشكل عام .