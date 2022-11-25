مع قرب تدفق السيول الايرانية.. ديالى تنهي موسم صيد الطيور النادرة

شفق نيوز/ أعلنت بلدة حدودية مع إيران شرقي ديالى، اليوم الجمعة، انتهاء موسم صيد الطيور النادرة مع قرب تدفق السيول الايرانية جراء الامطار الغزيرة، فيما نقل شهود عيان عن موجة سيول تتدفق حاليا من الجانب الإيراني بانتظار وصولها الى المحافظة قريبا.

وقال مدير ناحية قزانية مازن أكرم الخزاعي لوكالة شفق نيوز؛ إن "موسم صيد الطيور النادرة في مناطق الناحية انتهى مع قرب موسم السيول المتوقعة والمنحدرة من حدود إيران إلى جانب الأجواء الباردة وهجرة الطيور النادرة الى بيئات اخرى أكثر ملائمة للأجواء الشتوية".

وأضاف الخزاعي أن "صيد الطيور النادرة يتركز في مناطق بادية قزانية الحدودية مع مندلي والجانب الايراني والتي تمتد بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني لغاية شهر كانون الأول"، مشيرا الى "توافد العشرات من الصيادين من محافظات اخرى خلال موسم الصيد السنوي".

وتابع مدير الناحية أن "صيد الطيور النادرة مهنة حققت مردودات مالية عالية لأصحابها بسبب ارتفاع أسعارها التي تتراوح من (10- 50) مليون دينار وفق المعايير والأصناف المعتمدة والتي تباع في دول الخليج وخارج البلاد".

الى ذلك نقل شهود عيان لوكالة شفق نيوز إن "موجات غزيرة من السيول بدأت تتدفق من حدود مدينة كرمنشاه غربي إيران باتجاه حدود محافظة ديالى والمرجح وصولها قريباً الى اطراف نواحي مندلي وقزانية".

وتعد عمليات صيد الطيور النادرة في ديالى ومحافظات اخرى "مغامرات حظ" مقابل صعوبات كبيرة أبرزها التضاريس وتفاوت خبرات الصيادين.